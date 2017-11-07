П’яний українець вдарив польського митника на кордоні

Вівторок, 07 листопада 2017, 15:44

28-річний українець польського митника у пункті пропуску в Будомєжі, що на польсько-українському кордоні.

Про це повідомляє польський портал Nowiny24.

Інцидент стався 6 листопада, коли митники відправили на поглиблений огляд автомобіль у якому двоє українців їхали до Польщі.

За кермом авто була жінка, з нею в салоні їхав 28-річний пасажир. Його агресивна поведінка змусила митників викликати у пункт пропуску наряд поліції з Любачова.

Повідомляється, що українець перешкоджав проведенню митного огляду автомобіля, обзивав митників вульгарними словами та вдарив одного з них в голову. Після перевірки алкотестер показав два проміле алкоголю у крові українця.

Громадянина України доставили у відділ поліції, де він визнав вину і написав заяву про добровільну кримінальну відповідальність. Йому загрожує до 5 місяців ув’язнення.