Знайти
АКТУАЛЬНО

Президент Польщі вимагає прибрати з української політики "осіб з антипольськими поглядами"

У Лондоні заарештували впливового хорватського олігарха

У Британії знайшли мертвим політика, звинуваченого у "неналежній поведінці" з жінками

Клімкін провів консультації з послом України після його скандальних заяв щодо Сербії

НАТО реформує командну структуру через російську загрозу

НАТО підтримує євроатлантичні прагнення України – генсек Альянсу

Французьке видавництво видало журнал зі статтями про "реінтеграцію Криму"






П’яний українець вдарив польського митника на кордоні

Вівторок, 07 листопада 2017, 15:44
Версія для друку Коментарі

28-річний українець польського митника у пункті пропуску в Будомєжі, що на польсько-українському кордоні.

Про це повідомляє польський портал Nowiny24.

Інцидент стався 6 листопада, коли митники відправили на поглиблений огляд автомобіль у якому двоє українців їхали до Польщі.

За кермом авто була жінка, з нею в салоні їхав 28-річний пасажир. Його агресивна поведінка змусила митників викликати у пункт пропуску наряд поліції з Любачова.

Повідомляється, що українець перешкоджав проведенню митного огляду автомобіля, обзивав митників вульгарними словами та вдарив одного з них в голову. Після перевірки алкотестер показав два проміле алкоголю у крові українця.

Громадянина України доставили у відділ поліції, де він визнав вину і написав заяву про добровільну кримінальну відповідальність. Йому загрожує до 5 місяців ув’язнення.

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
17:36
Глава МЗС Литви: здатність України засвоювати фіндопомогу донорів кульгає
17:24
Громадяни Молдови відправляють з-за кордону більше євро, ніж рублів
16:58
Президент Польщі вимагає прибрати з української політики "осіб з антипольськими поглядами"
16:44
У Лондоні заарештували впливового хорватського олігарха
16:30
фото
200 каталонських мерів на мітингу в Брюсселі вимагали звільнити політв’язнів
16:00
У Британії знайшли мертвим політика, звинуваченого у "неналежній поведінці" з жінками
15:44
П’яний українець вдарив польського митника на кордоні
15:41
Колишнього охоронця Трампа допитають у справі про зв'язки з РФ
15:31
У Фінляндії судять трьох осіб, підозрюваних в терористичних злочинах
14:55
Клімкін провів консультації з послом України після його скандальних заяв щодо Сербії
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Європейська правда, Брюссель

Новий статус України в НАТО: завдання, що стало реальним

Ми не вимагаємо "надання Києву ПДЧ вже сьогодні", визначення "дати вступу в НАТО" чи іншої нісенітниці. Членство в Альянсі не повинно бути метою саме по собі. Але чи стала нинішня заява Столтенберга тим, чого чекала Україна? На жаль, також ні...

Сергій Бобок, Status Quo

Інтернет без реклами цигарок: що гальмує впровадження антитютюнових директив ЄС

Угода про асоціацію передбачає впровадження в українське законодавство антитютюнових норм ЄС. Це має призвести до цілковитої заборони реклами тютюнових виробів в інтернеті. І саме тому ці норми досі не схвалені Верховною радою.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  