П’яний українець вдарив польського митника на кордоні

28-річний українець польського митника у пункті пропуску в Будомєжі, що на польсько-українському кордоні.
Про це повідомляє польський портал Nowiny24.
Інцидент стався 6 листопада, коли митники відправили на поглиблений огляд автомобіль у якому двоє українців їхали до Польщі.
За кермом авто була жінка, з нею в салоні їхав 28-річний пасажир. Його агресивна поведінка змусила митників викликати у пункт пропуску наряд поліції з Любачова.
Повідомляється, що українець перешкоджав проведенню митного огляду автомобіля, обзивав митників вульгарними словами та вдарив одного з них в голову. Після перевірки алкотестер показав два проміле алкоголю у крові українця.
Громадянина України доставили у відділ поліції, де він визнав вину і написав заяву про добровільну кримінальну відповідальність. Йому загрожує до 5 місяців ув’язнення.