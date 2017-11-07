Пьяный украинец ударил польского таможенника на границе

Вторник, 07 ноября 2017, 15:44

28-летний украинец ударил польского таможенника в пункте пропуска Будомеж, что на украинско-польской границе.

Об этом сообщает польский портал Nowiny24.

Инцидент произошел 6 ноября, когда таможенники отправили на углубленный осмотр автомобиль в котором двое украинцев ехали в Польшу.

За рулем авто была женщина, с ней в салоне ехал 28-летний пассажир. Его агрессивное поведение заставило таможенников вызвать в пункт пропуска наряд полиции из Любачова.

Сообщается, что украинец препятствовал проведению таможенного досмотра автомобиля, обзывал таможенников грубыми словами и ударил одного из них в голову. После проверки алкотестер показал два промилле алкоголя в крови украинца.

Гражданина Украины доставили в отдел полиции, где он признал вину и написал заявление о добровольной уголовной ответственности. Ему грозит до 5 месяцев заключения.