У центрі Осло встановили гігантські клумби для захисту від терористів

Середа, 08 листопада 2017, 12:09

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На центральній вулиці Осло встановили близько 20 велетенських клумб для запобігання терактам.

Про це повідомляє видання Aftenposten.

Ці клумби повинні стати на заваді безперешкодному рухові, наприклад, автомобіля. Подібні загородження вже встановлені на вулицях Стокгольма, Ніцци, Лондона і Нью-Йорка, де вже були здійснені теракти з використанням транспортних засобів.

Проте влада норвезької столиці заспокоює мешканців: про конкретні погрози з боку терористів мови немає, це профілактичні заходи безпеки.

"Осло має бути безпечним містом. Ми не будемо піддаватися страху терору, однак ми маємо йому запобігти. Саме тому муніципальна влада встановлює елементи для скорочення ризику в центральній частині міста" - заявив голова міської ради ОСЛО Раймонд Йохансен.

Зазначається, що влада продовжить встановлення клумб у різних частинах центру Осло в найближчі дні і тижні.