Найти
АКТУАЛЬНО

"Львов – польский город": в сети возмущены заявлением вице-консула Польши

Забастовка в Каталонии: активисты блокируют автомобильные и железные дороги

В Польше смеются над министерством, которое посоветовало полякам брать пример с кроликов

В украинской власти нет политиков с антипольскими настроениями – МИД

В ЕС согласовали позицию по реформе Шенгенской информационной системы

Венгрия перешла к блокированию отношений Украины с НАТО – вице-премьер

Швеция планирует приобрести у США системы Patriot за $1,2 млрд






В центре Осло установили гигантские клумбы для защиты от террористов

Среда, 08 ноября 2017, 12:09
фото
Версия для печати Комментарии

На центральной улице Осло установили около 20 огромных клумб для предотвращения терактов.

Об этом сообщает издание Aftenposten.

Эти клумбы должны помешать беспрепятственному движению, например, автомобиля. Подобные заграждения уже установлены на улицах Стокгольма, Ниццы, Лондона и Нью-Йорка, где уже были совершены теракты с использованием транспортных средств.

 

Однако власти норвежской столицы успокаивает жителей: о конкретных угрозах со стороны террористов языка нет, это профилактические меры безопасности.

"Осло должен быть безопасным городом. Мы не будем поддаваться страха террора, однако мы должны его предотвратить. Именно поэтому муниципальная власть устанавливает элементы для сокращения риска в центральной части города", - заявил председатель городского совета ОСЛО Раймонд Йохансен.

Отмечается, что власть продолжит установку клумб в разных частях центра Осло в ближайшие дни и недели.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:36
В ЕС согласовали позицию по реформе Шенгенской информационной системы
13:18
фото
Трансгендер впервые заняла государственный пост в США
13:15
ВС Литвы хотят приобрести в США 200 бронированных внедорожников
13:14
Венгрия перешла к блокированию отношений Украины с НАТО – вице-премьер
13:08
Германия призывает КНДР принять предложение США о переговорах
12:51
Правительство Британии обещает простую систему регистрации для граждан ЕС после Brexit
12:40
Украина присоединилась к конвенции о правилах происхождения товаров ЕС
12:37
Рада ратифицировала соглашение с ЕИБ о предоставлении Украине кредита на сумму 120 млн евро
12:23
В Польше скончался мужчина, который поджег себя под зданием суда
12:21
фото
Украина открыла почетное консульство во Флоренции
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Сергей Сидоренко, Европейская правда

Посла никто не накажет: как будет действовать МИД на волне украинско-сербского скандала

Для тех, кто болел за посла, есть хорошая новость: Александра Александровича не будут наказывать за его действия. В Киеве он получил полную поддержку своей позиции – и официально, и в закрытых дискуссиях. "Вызов на консультации не означает, что посла отзывают", – отметил один из собеседников...

Сергей Сидоренко, Европейская правда, Брюссель

Новый статус Украины в НАТО: задача, ставшая реальной

Мы не требуем "предоставления Киеву ПДЧ уже сегодня", определения "даты вступления в НАТО" и тому подобного. Членство в Альянсе не должно быть самоцелью. Но стало ли нынешнее заявление Столтенберга тем, чего ждала Украина? К сожалению, тоже нет...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  