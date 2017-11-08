В центре Осло установили гигантские клумбы для защиты от террористов

Среда, 08 ноября 2017, 12:09

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На центральной улице Осло установили около 20 огромных клумб для предотвращения терактов.

Об этом сообщает издание Aftenposten.

Эти клумбы должны помешать беспрепятственному движению, например, автомобиля. Подобные заграждения уже установлены на улицах Стокгольма, Ниццы, Лондона и Нью-Йорка, где уже были совершены теракты с использованием транспортных средств.

Однако власти норвежской столицы успокаивает жителей: о конкретных угрозах со стороны террористов языка нет, это профилактические меры безопасности.

"Осло должен быть безопасным городом. Мы не будем поддаваться страха террора, однако мы должны его предотвратить. Именно поэтому муниципальная власть устанавливает элементы для сокращения риска в центральной части города", - заявил председатель городского совета ОСЛО Раймонд Йохансен.

Отмечается, что власть продолжит установку клумб в разных частях центра Осло в ближайшие дни и недели.