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Європейський суд скасував санкції проти Іванющенка, але відмовив Клименку

Середа, 08 листопада 2017, 17:58
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Європейський суд загальної юрисдикції прийняв рішення про скасування санкцій стосовно колишнього народного депутата України Юрія Іванющенка.

Рішення від 8 листопада опубліковано на сайті суду.

Суд прийшов до висновку, що інформація, що відноситься до різних кримінальних справ, зазначена в листах, на які посилалася Рада ЄС, щоб залишити Іванющенка в списку санкцій, або не має значення, оскільки ці процедури не стосуються незаконного привласнення державних коштів, або містить невідповідності, і у Ради мали виникнути сумніви щодо достатності представлених доказів.

"Рада зробила явну помилку, вважаючи, що розгляд, відкритий проти заявника... є причиною для збереження його імені в списку, що він був об'єктом кримінального судочинства, порушеного владою України щодо дій, які можуть бути охарактеризовані як незаконне привласнення державних коштів і що, отже, ці розгляди дозволяли класифікувати заявника як такого, що задовольняє відповідним критеріям", - йдеться в рішенні.

Суд задовольнив позов Іванющенка, ухваливши визнати рішення Ради ЄС щодо обмежувальних заходів, спрямованих проти певних осіб, підприємств та органів у зв'язку з ситуацією в Україні від 5 березня 2015 року та від 4 березня 2016 року недійсними по відношенню до нього.

Також суд зобов'язав ЄС оплатити всі судові витрати Іванющенка.

Суд 8 листопада також виніс рішення в аналогічній справі екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименко. Суд відхилив позов колишнього чиновника і зобов'язав його оплатити судові витрати.

Нагадаємо, 4 березня 2017 року Рада ЄС продовжила санкції проти екс-президента Віктора Януковича і 14 його соратників та виключила Іванющенка із санкційного списку.

У вересні Суд Європейського Союзу визнав неправомірними санкції проти екс-президента Віктора Януковича, його сина Олександра та колишнього секретаря РНБО Андрія Клюєва на період 2014-2015 років, але правомірними на період 2015-2016 років.

Як повідомлялося раніше, Суд ЄС скасував санкційні рішення проти всіх інших колишніх українських посадовців від 2014 року.

Це, водночас, не означає фактичного зняття санкцій – оскільки від 2015 року діє нове санкційне рішення, яке потрібно оскаржувати окремо.

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