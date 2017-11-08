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Европейский суд отменил санкции против Иванющенко, но отказал Клименко

Среда, 08 ноября 2017, 17:58
Версия для печати Комментарии

Европейский суд общей юрисдикции принял решение об отмене санкций в отношении бывшего народного депутата Украины Юрия Иванющенко.

Решение от 8 ноября опубликовано на сайте суда.

Суд пришел к выводу, что информация, относящаяся к различным уголовным делам, указанная в письмах, на которые ссылался Совет ЕС, чтобы оставить Иванющенко в списке санкций, или не имеет значения, поскольку эти процедуры не касаются незаконного присвоения государственных средств, или содержит несоответствия и у Совета должны были возникнуть сомнения в достаточности представленных доказательств.

"Совет сделал явную ошибку, считая, что рассмотрение, открытое против заявителя... является причиной для сохранения его имени в списке, что он был объектом уголовного судопроизводства, открытого властями Украины относительно действий, которые могут быть охарактеризованы как незаконное присвоение государственных средств, и что, следовательно, эти разбирательства позволяли классифицировать заявителя как соответствующего определенным критериям", - говорится в решении.

Суд удовлетворил иск Иванющенко, постановив признать решения Совета ЕС об ограничительных мерах, направленных против определенных лиц, предприятий и органов в связи с ситуацией в Украине, от 5 марта 2015 года и от 4 марта 2016 года недействительными по отношению к нему.

Также суд обязал ЕС оплатить все судебные издержки Иванющенко.

Суд 8 ноября также вынес решение по аналогичному делу экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. Суд отклонил иск бывшего чиновника и обязал его оплатить судебные издержки.

Напомним, 4 марта 2017 года Совет ЕС продлил санкции против экс-президента Виктора Януковича и 14 его соратников и исключил Иванющенко из санкционного списка.

В сентябре Суд Европейского Союза признал неправомерными санкции против экс-президента Виктора Януковича, его сына Александра и бывшего секретаря СНБО Андрея Клюева на период 2014-2015 годов, но правомерными на период 2015-2016 годов.

Как сообщалось ранее, Суд ЕС отменил санкционные решения против всех других бывших украинских чиновников от 2014 года.

В то же время это не означает фактического снятия санкций - поскольку с 2015 года действует новое санкционное решение, которое нужно обжаловать отдельно.

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