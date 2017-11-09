Тіллерсон: Рішення щодо зустрічі Трампа з Путіним ще не прийнято

Четвер, 09 листопада 2017, 10:44

Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що не було прийнято рішення про те, чи відбудуться офіційні переговори президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті АТЕС у В'єтнамі.

Про це повідомляє Reuters.

Тіллерсон, розмовляючи з журналістами у Пекіні, де він супроводжує Трампа в його азійському турне, сказав сьогодні, що питання полягає в тому, чи матиме зустріч Трампа та Путіна достатню змістовність.

Нагадаємо, у Кремлі заявили, що президент США Дональд Трамп та президент РФ Володимир Путін зустрінуться у В'єтнамі в п'ятницю, 10 листопада.