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Тиллерсон: Решение о встрече Трампа с Путиным еще не принято

Четверг, 09 ноября 2017, 10:44
Версия для печати Комментарии

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что не было принято решение о том, состоятся ли официальные переговоры президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным на саммите АТЭС во Вьетнаме.

Об этом сообщает Reuters.

Тиллерсон, беседуя с журналистами в Пекине, где он сопровождает Трампа в его азиатском турне, сказал сегодня, что вопрос заключается в том, будет ли встреча Трампа и Путина достаточно содержательной.

Напомним, в Кремле заявили, что президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин встретятся во Вьетнаме в пятницу, 10 ноября.

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