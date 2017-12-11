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Посольство Кіпру застерігає українців щодо поїздок на окуповані території острова

Понеділок, 11 грудня 2017, 16:34
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Посольство Республіки Кіпр повідомляє, що туристам, які володіють біометричними паспортами, і прямуватимуть до Кіпру із метою перебування, проживання або участі в офіційних заходах на окупованій території, буде відмовлено у в’їзді на територію острова.

Про це повідомили у Департаменті туризму та курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

"З офіційних джерел стало відомо, що почастішали випадки в’їзду туристів з України до Республіки Кіпр з подальшим розташуванням на окупованій території острову.

У свою чергу попереджаємо громадян України взяти до уваги той факт, що незаконна влада на окупованих територіях продовжує активне використання й розвиток інфраструктури і нерухомості, що знаходяться у власності греків – кіпріотів, і була неправомірно відібрана або привласнена з моменту вторгнення", - йдеться у повідомленні.

У Посольстві Кіпру повідомили, що в майбутньому всі заяви на отримання в’їзних віз для громадян України, чия мета перебування на острові буде відпочинок, або участь в офіційних заходах на окупованій території, не будуть розглядатись.

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