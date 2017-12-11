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МЗС відповів Угорщині: не варто вільно тлумачити висновки "Венеціанки"

Понеділок, 11 грудня 2017, 20:02
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МЗС України закликає утриматися від подальшого вільного тлумачення рекомендацій Венеціанської комісії та припинити політизацію питання нового освітнього закону.

Про це йдеться у заяві МЗС України.

Зазначимо, що у ній не згадується жодна назва країни, однак вона була оприлюднена після того, як в МЗС Угорщини оголосили три умови для підтримки України після рішення "Венеціанки".

"Ми вважаємо, що опубліковані 11 грудня ц.р. рекомендації, які містяться в офіційному висновку, допоможуть впроваджувати Закон з їх урахуванням в інтересах української мови як державної, а також з урахуванням важливості забезпечення розвитку мов національних меншин України для самоідентифікації та у місцях компактного проживання", - йдеться у повідомленні українського відомства.

В МЗС підкреслили, що ухвалення рішення "Венеціанки" дозволяє перевести питання подальшої імплементації освітньої реформи в Україні виключно в експертне русло.

"У цьому зв'язку закликаємо утриматися від подальшого вільного тлумачення згаданих рекомендацій, припинити політизацію питання нового освітнього закону, його використання для спекуляцій і конфронтації", - йдеться у заяві.

В МЗС України наголосили, що очікують на конструктивний підхід з боку іноземних партнерів та готові надавати повну та змістовну інформацію про наступні кроки в цьому напрямку, щоб процес освітньої реформи відбувався прозоро і не ставав предметом подальших непорозумінь.

Як відомо, сьогодні, 11 грудня Європейська комісія "За демократію через право", більше відома як Венеціанська комісія, опублікувала рішення щодо мовних положень закону України "Про освіту".

Документ містить низку рекомендації для України, але водночас – вважає, що права угорськомовної меншини та інших меншин країн-членів ЄС можуть бути дотримані без внесення змін до сьомої статті закону, тобто тієї, якою встановлюється мова навчання.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив сьогодні у Брюсселі, що рішення Венеціанської комісії є "абсолютно однозначним", і викладені в ньому пропозиції не можуть тлумачитися двозначно.

За словами Сійярто, з документа "Венеціанки" зрозуміло, що "правильне рішення" - це внесення змін у суперечливу 7 статтю закону "Про освіту."

Зазначимо, що Міністерство Закордонних Справ Угорщини в офіційному повідомленні викривило положення Закону України "Про освіту".

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