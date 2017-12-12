Теракт у Нью-Йорку скоїв вихідець з Бангладеш, який підтримував ІДІЛ

Вибух на автостанції у Нью-Йорку вчинив 27-річний Акаєд Улла - мешканець Брукліна, який народився у Бангладеш. Американська влада назвала подію терактом.
Про це повідомляє AFP.
Вибух прогримів о 7:30 ранку в підземному переході автобусного терміналу в східній частині Манхеттена, неподалік Тайм-Сквер.
За інформацією поліції, на Уллі був невеликий саморобний вибуховий пристрій, який він привів у дію. Підозрюваний отримав опіки і порізи, ще три людини отримали легкі тілесні ушкодження.
|Акаєд Улла
Терориста затримали, він заявив слідчим, що хотів помститися американцям за атаки на терористичне угруповання "Ісламська держава". Він також заявив, що на теракт надихнула торішня атака на різдвяний ярмарок у Берліні.
Американська влада вважає, що Улла, хоч і підтримував ІДІЛ, але не був членом терористичного осередку.
Також стало відомо, що у США він приїхав сім років тому за візою F43, яка видається людям, брати чи сестри яких є американськими громадянами. Президент США Дональд Трамп після теракту закликав до більш жорстких правил імміграції до США, заявивши, що нинішня "слабка" політика "дозволяє занадто багатьом небезпечним, недостатньо перевіреним людям потрапляти в нашу країну".
"Сьогоднішня спроба масового вбивства - другий терористичний акт у Нью-Йорку за останні два місяці - ще раз підкреслює нагальну потребу Конгресу ухвалити законодавчі реформи для захисту американського народу", - заявив Трамп.