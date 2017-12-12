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Теракт у Нью-Йорку скоїв вихідець з Бангладеш, який підтримував ІДІЛ

Вівторок, 12 грудня 2017, 08:41
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Вибух на автостанції у Нью-Йорку вчинив 27-річний Акаєд Улла - мешканець Брукліна, який народився у Бангладеш. Американська влада назвала подію терактом.

Про це повідомляє AFP.

Вибух прогримів о 7:30 ранку в підземному переході автобусного терміналу в східній частині Манхеттена, неподалік Тайм-Сквер.

За інформацією поліції, на Уллі був невеликий саморобний вибуховий пристрій, який він привів у дію. Підозрюваний отримав опіки і порізи, ще три людини отримали легкі тілесні ушкодження.

Акаєд Улла 

Терориста затримали, він заявив слідчим, що хотів помститися американцям за атаки на терористичне угруповання "Ісламська держава". Він також заявив, що на теракт надихнула торішня атака на різдвяний ярмарок у Берліні.

Американська влада вважає, що Улла, хоч і підтримував ІДІЛ, але не був членом терористичного осередку.

Також стало відомо, що у США він приїхав сім років тому за візою F43, яка видається людям, брати чи сестри яких є американськими громадянами. Президент США Дональд Трамп після теракту закликав до більш жорстких правил імміграції до США, заявивши, що нинішня "слабка" політика "дозволяє занадто багатьом небезпечним, недостатньо перевіреним людям потрапляти в нашу країну".

"Сьогоднішня спроба масового вбивства - другий терористичний акт у Нью-Йорку за останні два місяці - ще раз підкреслює нагальну потребу Конгресу ухвалити законодавчі реформи для захисту американського народу", - заявив Трамп.

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