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Теракт в Нью-Йорке совершил выходец из Бангладеш, поддерживавший ИГИЛ

Вторник, 12 декабря 2017, 08:41
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Взрыв на автостанции в Нью-Йорке совершил 27-летний Акайед Улла - житель Бруклина, родившийся в Бангладеш. Американские власти назвали произошедшее терактом.

Об этом сообщает AFP.

Взрыв прогремел в 7:30 утра в подземном переходе автобусного терминала в восточной части Манхэттена, недалеко от Тайм-Сквер.

По информации полиции, на Улле было небольшое самодельное взрывное устройство, которое он привел в действие. Подозреваемый получил ожоги и порезы, еще три человека получили легкие телесные повреждения.

Акайед Улла  

Террориста задержали, он заявил следователям, что хотел отомстить американцам за атаки проти террористической группировки "Исламское государство". Он также заявил, что на теракт его вдохновила прошлогодняя атака на рождественской ярмарке в Берлине.

Полиция заявила, що из-за неисправности взрывного устройства жертв удалось избежать.

Американские власти считают, что Улла, хоть и поддерживал ИГИЛ, но не был членом террористической ячейки.

Также стало известно, что в США он приехал семь лет назад по визе F43, которая выдается людям, чьи братья или сестры являются американскими гражданами.

Президент США Дональд Трамп после теракта призвал к более жестким правилам иммиграции в США, заявив, что нынешняя "слабая" политика "позволяет слишком многим опасным, недостаточно проверенным людям попадать в нашу страну".

"Сегодняшняя попытка массового убийства - второй террористический акт в Нью-Йорке за последние два месяца - еще раз подчеркивает насущную необходимость для Конгресса принять законодательные реформы для защиты американского народа", - заявил Трамп.

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