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В Брюсселі стартує дводенний саміт Євросоюзу

Четвер, 14 грудня 2017, 07:38
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У Брюсселі 14 грудня розпочинається дводенний саміт лідерів Євросоюзу, головними темами якого стануть питання Brexit, міграції, міжнародних відносин та оборони.

Про це повідомляється на сайті Європейської Ради.

"Наша єдність в останні місяці була неймовірною, і я хотів би подякувати кожному з вас за це. Ми продемонстрували, що ми твердо стоїмо разом, підтримуючи один одного, коли це необхідно. Також на цьому тижні ми можемо продемонструвати, що попри відмінності, зберігати єдність можливо. Найкращим прикладом цього буде запуск нового співробітництва у сфері європейської оборони, тобто нової програми у сфері оборони - PESCO", - заявив президент Європейської Ради Дональд Туск у своєму листі-запрошенні лідерам ЄС.

Очікується, що під час саміту лідери ЄС привітають запуск нової програми у сфері оборони - PESCO. Окрім того, буде розглянуто прогрес, досягнутий в інших областях, зокрема, у співробітництві ЄС-НАТО.

Європейська Рада, у форматі ЄС-27, перегляне останні досягнення в переговорах, після того як Британія повідомила про свій намір покинути ЄС.

Очікується, що лідери ухвалять проект керівних принципів, щоб перейти до другої фази Brexit-переговорів. Як відомо, Мішель Барньє, головний переговірник ЄС підтвердив, що було досягнуто достатній прогрес у ході першого етапу переговорів.

В рамках порядку денного лідери ЄС також проведуть дискусію про міграційну політику блоку.

Нагадаємо, глави держав та урядів країн-членів ЄС у четвер схвалять політичне рішення про продовження секторальних економічних санкцій проти Росії, уведених за посягання на суверенітет і територіальну цілісність України.

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