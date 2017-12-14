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В Брюсселе стартует двухдневный саммит Евросоюза

Четверг, 14 декабря 2017, 07:38
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В Брюсселе 14 декабря начинается двухдневный саммит лидеров Евросоюза, главными темами которого станут вопросы Brexit, миграции, международных отношений и обороны.

Об этом сообщается на сайте Европейского Совета.

"Наше единство в последние месяцы было невероятным, и я хотел бы поблагодарить каждого из вас за это. Мы продемонстрировали, что мы твердо стоим вместе, поддерживая друг друга, когда это необходимо. Также на этой неделе мы можем продемонстрировать, что несмотря на различия, сохранять единство возможно. Лучшим примером этого будет запуск нового сотрудничества в сфере европейской обороны, то есть новой программы в сфере обороны - PESCO", - заявил президент Европейского Совета Дональд Туск в своем письме-приглашении лидерам ЕС.

Ожидается, что во время саммита лидеры ЕС поприветствуют запуск новой программы в сфере обороны - PESCO. Кроме того, будет рассмотрен прогресс, достигнутый в других областях, в частности, в сотрудничестве ЕС-НАТО.

Европейский Совет, в формате ЕС-27, пересмотрит последние достижения в переговорах, после того, как Великобритания сообщила о своем намерении покинуть ЕС.

Ожидается, что лидеры примут проект руководящих принципов, чтобы перейти ко второй фазе Brexit-переговоров. Как известно, Мишель Барнье, главный переговорщик ЕС подтвердил, что был достигнут достаточный прогресс в ходе первого этапа переговоров.

В рамках повестки дня лидеры ЕС также проведут дискуссию о миграционной политике блока.

Напомним, главы государств и правительств стран-членов ЕС в четверг примут политическое решение о продлении секторальных экономических санкций против России, введенных за посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины.

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