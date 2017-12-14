ЄС продовжить економічні санкції проти Росії – Грибаускайте

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Четвер, 14 грудня 2017, 18:43
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Немає жодних підстав скасовувати економічні санкції, введені Євросоюзом у відповідь на посягання Росією на суверенітет і територіальну цілісність України.

Таке переконання висловила президент Литви Даля Грібаускайте перед початком саміту ЄС, який проходить 14-15 грудня у Брюсселі, повідомляє "Укрінформ".

"Нічого не відбулося. Усі умови не дотримані. Мінські домовленості не виконані", - заявила лідерка Литви.

Відповідаючи на запитання, чи повинні бути продовжені антиросійські санкції, вона твердо наголосила, що це має відбутися.

У п'ятницю президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель поінформують глав держав та урядів ЄС про стан виконання Мінських домовленостей.

ЄС запровадив економічні санкції проти РФ 31 липня 2014 року на один рік у відповідь на дії Росії, яка дестабілізувала ситуацію в Україні. Санкції спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори та сферу товарів подвійного призначення.

19 березня 2015 року тривалість санкцій зв'язали з повним виконанням Мінських угод, які повинні були бути виконані до 31 грудня 2015 року. Оскільки цього не сталося, і з огляду на те, що Мінські угоди як і раніше не були повністю виконані, ЄС регулярно подовжував дію санкцій.

Очікується, що на саміті ЄС буде прийняте політичне рішення про чергове продовження економічних санкцій. 

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