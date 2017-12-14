ЕС продолжит экономические санкции против России - Грибаускайте

Четверг, 14 декабря 2017, 18:43

Нет никаких оснований отменять экономические санкции, введенные Евросоюзом в ответ на посягательства Россией на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Такое убеждение высказала президент Литвы Даля Грибаускайте перед началом саммита ЕС, который проходит 14-15 декабря в Брюсселе, сообщает "Укринформ".

"Ничего не произошло. Все условия не соблюдены. Минские договоренности не выполнены", - заявила лидер Литвы.

Отвечая на вопрос, должны ли быть продолжены антироссийские санкции, она твердо сказала, что это должно произойти.

В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель проинформируют глав государств и правительств ЕС о выполнении Минских договоренностей.

ЕС ввел экономические санкции против РФ 31 июля 2014 на один год в ответ на действия России, которая дестабилизировала ситуацию в Украине. Санкции направлены на финансовый, энергетический и оборонный сектора и сферу товаров двойного назначения.

19 марта 2015 продолжительность санкций связали с полным выполнением Минских соглашений, которые должны были быть выполнены до 31 декабря 2015 года. Поскольку этого не произошло, и учитывая то, что Минские соглашения по-прежнему не были полностью выполнены, ЕС регулярно продлевал действие санкций.

Ожидается, что на саммите ЕС будет принято политическое решение об очередном продлении экономических санкций.