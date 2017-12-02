На півдні Албанії не вщухають дощі, через повінь евакуюють людей

Субота, 02 грудня 2017, 11:46

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В Албанії безперервні дощі призвели до сильних повеней на півдні країни, кілька річок вийшли з берегів, в деяких регіонах проводиться евакуації жителів.

Про це повідомляє The Associated Press.

Міністерство оборони Албанії повідомило, що протягом останньої доби евакуйовано більше 100 сімей, які жили поблизу річки Вйоса, близько 120 км на південний захід від столиці Тирани.

За останні три дні в результаті сильних опадів одна особа загинула.

За інформацією місцевої влади, затоплені 3334 домогосподарств, 3076 гектарів сільськогосподарських угідь, станом на вечір п'ятниці 23 000 жителів залишилися без енергопостачання.

Прем'єр-міністр Еді Рама заявив, що 6400 співробітників рятувальних служб, поліцейських та військових допомагають впоратися з "дуже критичною ситуацією".