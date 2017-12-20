Найсумніше різдвяне дерево: у Римі кепкують над "лисою" ялинкою

Середа, 20 грудня 2017, 13:11

фото

Головна ялинка Рима, встановлення якої коштувало міському бюджету 50 тисяч євро, стала предметом насмішок і кепкувань серед жителів та гостей міста.

Про це повідомляє The Guardian.

За два тижні після встановлення ялинка обсипалась і втратила більшість голок, так що через гілки проглядаються довколишні будівлі. Ситуацію не вдалось виправити навіть яскравим іграшкам та гірляндам.

Дереву, встановленому на площі Венеції, дали назву "Spelacchio", що перекладається приблизно як "облізла" або "обсипана".

Жителі міста шоковані і кепкують "з новорічної красуні" у соціальних мережах, називаючи її найсумнішим різдвяним деревом світу та порівнюючи з туалетною щіткою. Дехто вважає ялинку метафорою для Рима, "що вмирає". "О котрій починається похорон?" - іронізують користувачі соцмереж.

За даними італійської преси, ялинка постраждала під час транспортування з півночі Італії, де вона була вирощена.

Чимало римлян вважають відповідальною за невдачу особисто мера Вірджинію Раджі та закликають розслідувати, чому 50 тисяч євро з міського бюджету були витрачені на очевидно хворе дерево.

Нагадаємо, нещодавно скандал через "облізлу" головну ялинку країни спалахнув у Молдові.