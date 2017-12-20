В ЄС закликають Україну до реформування транспортної сфери

Середа, 20 грудня 2017, 14:58

Представництво ЄС в Україні закликає Верховну раду звернути увагу на законопроекти щодо реформування транспортної сфери.

Про це йдеться у заяві посла ЄС в Україні Хюга Мінгареллі, опублікованій на сторінці представництва у Facebook.

Угода про асоціацію ЄС-Україна передбачає реформування автодорожнього, залізничного, авіаційного, морського та внутрішнього водного транспорту.

У відношенні зобов’язань, закріплених Угодою про асоціацію, транспорт є однією з "наймасивніших галузей", яка передбачає перенесення 48 регламентів і директив ЄС у різних підгалузях.

"На жаль, донині прогрес був досить обмеженим, і за три роки Верховна рада не прийняла жодного законопроекту для реформування транспортної сфери", - йдеться у коментарі.

У представництві зазначили, що наразі найбільш підготовленим є законопроект про внутрішній водний транспорт. ЄС підтримує прийняття законодавства відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

"Це забезпечить основу для майбутніх інвестицій у внутрішній водний транспорт України та буде одним з перших важливих кроків у реформуванні транспортної галузі країни", - зазначив посол.