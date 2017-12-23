Литовського депутата позбавлять мандату за зв'язки з РФ та порушення присяги

Субота, 23 грудня 2017, 11:05

Член Сейму Литви Міндаугас Бастіс порушив присягу і грубо порушив Конституцію, приховавши свої зв'язки з колишнім працівником КДБ Петром Воєйко.

Як пише литовський портал Delfi, таке рішення ухвалив Конституційний суд Литви.

Зокрема, Бастіс порушив присягу, коли приховав свої зв'язки з колишнім співробітників КДБ Петром Воєйко, а також був посередником при організації непублічних зустрічей представників "Росатома" з керівниками органів державної влади Литви.

Сам депутат з такими висновками не погоджується.

Після оголошення висновку КС, Сейм повинен розглянути питання про позбавлення Бастіса депутатського мандата. Втім, це рішення має підтримати не менше трьох п'ятих членів Сейму.

Раніше спікер Сейму Вікторас Пранцкетіс відмовився надати Бастісу дозвіл на роботу з секретною інформацією через його підозрілих зв'язків.

Як зазначаэться, Бастіс був обраний до парламенту в одномандатному окрузі. Якщо він відмовиться від мандата або втратить його шляхом імпічменту, то в цьому окрузі будуть проведені нові вибори.