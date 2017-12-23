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Литовского депутата лишат мандата за связи с РФ и нарушение присяги

Суббота, 23 декабря 2017, 11:05
Версия для печати Комментарии

Член Сейма Литвы Миндаугас Бастис нарушил присягу и грубо нарушил Конституцию, скрыв свои связи с бывшим работником КГБ Петром Воейко.

Как пишет литовский портал Delfi, такое решение принял Конституционный суд Литвы.

В частности, Бастис нарушил присягу, когда скрыл свои связи с бывшим сотрудников КГБ Петром Воейко, посредничал при организации непубличных встреч представителей "Росатома" с руководителями органов государственной власти Литвы.

Сам депутат с такими выводами не соглашается.

После оглашения вывода КС, Сейм должен рассмотреть вопрос о лишении  Бастиса депутатского мандата. Впрочем, это решение должно поддержать не менее трех пятых членов Сейма.

 Ранее спикер Сейма Викторас Пранцкетис отказался предоставить  Бастису разрешение на работу с секретной информацией по причине его подозрительных связей.

 Бастис избран в парламент в одномандатном округе. Если он откажется от мандата или лишится его путем импичмента, то в этом округе будут проведены новые выборы.

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