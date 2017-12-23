Німеччина може стимулювати громади приймати біженців

Субота, 23 грудня 2017, 12:47

Німецькі громади, що прийматимуть біженців, мають отримувати фінансову винагороду з федерального бюджету.

Як пише DW, із такою ініціативою вийшов голова німецького МЗС та екс-лідер СДПГ Зігмар Габріель.

На його думку, міста та громади повинні "компенсуватися федеральним урядом за витрати на інтеграцію, і вони повинні отримувати таку ж суму на своїх громадянах". Міністр закордонних справ зазначив, що вони не повинні стикатися з нав’язаним рішенням щодо інтеграції біженців.

"На цій підставі муніципалітети повинні самі вирішити, скільки біженців вони отримають", - продовжував Габріель. На його думку, це покращить сприйняття мігрантів серед мешканців цих міст.

Аналогічні ініціативу, на думку міністра, Німеччина може пропонувати іншим країнам ЄС. В свою чергу виплати для громадян небагатих країн можуть проводитися із загальноєвропейських фондів. "Це буде винагороджувати країнам, які отримують біженців",- додав він..