47% німців хочуть відставки Меркель до завершення її четвертого терміну

Середа, 27 грудня 2017, 16:24

Майже половина німецьких громадян вважають, що канцлер Німеччини Ангела Меркель повинна піти у відставку до чергових запланованих виборів 2021 року.

Про це свідчать результати опитування YouGov, проведеного на замовлення агентства DPA.

47% опитаних виступають за те, щоб Меркель пішла у відставку до кінця свого чотирирічного терміну. Лише 36% хотіли б, щоб канцлер пропрацювала весь свій термін. В опитуванні взяли участь 2036 виборців.

Після парламентських виборів 24 вересня Меркель мала значно більшу підтримку і лише 36% виборців висловлювалися тоді за її дострокову відставку. У жовтні цей показник зріс до 44%.

Відзначається, що падіння рейтингу Меркель зумовлене провальною спробою сформувати урядову коаліцію з "Вільними демократами" та "зеленими".

Німеччина перебуває без уряду найтриваліший період з часів Другої світової війни.

Нагадаємо, лідери Християнсько-демократичного союзу, Християнсько-соціального союзу та Соціал-демократичної партії Німеччини домовилися почати переговори про велику коаліцію 7 січня.