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Україні треба терміново міняти закон про експортно-кредитне агентство - Микольська

Четвер, 28 грудня 2017, 09:43
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Україні треба якомога швидше внести зміни в закон про експортно-кредитне агентство, що необхідний для розвитку українського експорту.

Про це в інтерв'ю "Європейській правді" повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – торговий представник України Наталія Микольська.

"Для того щоб говорити про допомогу або участь міжнародних фінансових установ, нам потрібно в першу чергу передбачити прозорі правила функціонування даного агентства і прозорі корпоративні правила. Це мають бути прозорі процедури ухвалення рішень, формування ризиків, відповідно до міжнародних правил", - сказала вона

Однак, за словами Микольської, в процесі підготовки документів на створення експортно-кредитного агентства було виявлено низку прогалин у профільному законі, які потребують додаткового регулювання або потребують зміни.

"Тому ми розробили проект змін до Закону про ЕКА і найближчим часом зустрінемося з представниками колективу авторів закону, щоб обговорити ці питання та домовитися про спільні кроки. Нам дуже важливо, щоб ці зміни було ухвалено якомога швидше, аби запустити ефективну роботу ЕКА", - сказала торговий представник України.

Микольська також повідомила, що оптимальним початковим форматом роботи агентства буде надання страхових послуг вже у 2018 році.

"Попередньо ми говорили про три роки роботи агентства у форматі страхування, перестрахування і страхового гарантування, але тут ми говоримо про те, що можуть бути додаткові послуги.Тобто замість різкого переходу буде поступова поява додаткових послуг до портфелю експортно-страхового агентства", - заявила вона.

Детальніше читайте на сайті "ЄвроПравди" в інтерв'ю: "Наталія Микольська: Росія не є нашим партнером, це просто країна, з якою ми торгуємо".

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