Перша сесія новообраного парламенту Каталонії пройде 17 січня - прем'єр

П'ятниця, 29 грудня 2017, 16:14

Прем'єр-міністр Іспанії заявив, що має намір скликати на 17 січня перше засідання новообраного парламенту Каталонії.

Про це повідомляє The Associated Press.

Маріано Рахой повідомив про це сьогодні, 29 грудня, приблизно через тиждень після регіональних парламентських виборів у Каталонії, в результаті яких сепаратистські партії знову отримали більшість місць.

Наразі невідомо, чи зможуть партії, які виступають за незалежність автономії, сформувати уряд.

Окрім того, вісім із 70 обраних депутатів перебувають або "в бігах", або у тюрмах в Іспанії, включаючи колишнього главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона, який наразі проживає у Брюсселі.

Нагадаємо, 21 грудня відбулися дострокові вибори до регіонального парламенту Каталонії. Партії, що підтримують незалежність автономії, зберегли абсолютну більшість.

Карлес Пучдемон назвав результати виборів перемогою Каталонської республіки над монархією.