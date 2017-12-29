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Первая сессия новоизбранного парламента Каталонии пройдет 17 января

Пятница, 29 декабря 2017, 16:14
Версия для печати Комментарии

Премьер-министр Испании заявил, что намерен созвать на 17 января первое заседание новоизбранного парламента Каталонии.

Об этом сообщает The Associated Press.

Мариано Рахой сообщил об этом сегодня, 29 декабря, примерно через неделю после региональных парламентских выборов в Каталонии, в результате которых сепаратистские партии вновь получили большинство мест.

Пока неизвестно, смогут ли партии, выступающие за независимость автономии, сформировать правительство.

Кроме того, восемь из 70 избранных депутатов находятся или "в бегах", или в тюрьмах в Испании, включая бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, который сейчас проживает в Брюсселе.

Напомним, 21 декабря состоялись досрочные выборы в региональный парламент Каталонии. Партии, поддерживающие независимость автономии, сохранили абсолютное большинство.

Карлес Пучдемон назвал результаты выборов победой Каталонской республики над монархией.

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