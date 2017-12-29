Генеральний секретар ООН привітав обмін полоненими на Донбасі

П'ятниця, 29 грудня 2017, 16:44

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерреш привітав обмін полоненими та затриманими, який відбувся на Донбасі 27 грудня.

Про це йдеться в заяві офіційного речника генсекретаря ООН Стефана Дюжарріка, передає The Voice of America.

Ґутерреш "високо оцінив зусилля всіх, хто зробив це можливим", - йдеться в заяві.

"Він (Ґутерреш) сподівається, що цей гуманітарний акт послужить позитивним кроком для зміцнення довіри між сторонами і закликає всі сторони здійснити подальші дії в цьому дусі", - зазначається в заяві.

Генсек ООН також закликав до повного виконання угоди про припинення вогню і дальшої співпраці щодо виконання взятих на себе зобов’язань відповідно до Мінських домовленостей.

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб між українською стороною та бойовиками ОРДЛО.

Українська сторона отримала 73 заручників, які знаходились в полоні на окупованій частині Донбасу.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО залишаються заручниками ще 103 особи.