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США очікують на звільнення решти заручників та виконання Мінських угод у 2018 році

Четвер, 28 грудня 2017, 13:41
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У посольстві США очікують на звільнення решти заручників та виконання Мінських угод у 2018 році.

Про це йдеться у заяві посольства США, оприлюдненій у Twitter.

"Вітаємо вдома звільнених 27-го грудня заручників. З нетерпінням чекаємо звільнення інших заручників та виконання Мінських угод у 2018-ому", - йдеться у повідомленні посольства.

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб між українською стороною та бойовиками ОРДЛО.

Українська сторона отримала 73 заручників, які знаходились в полоні на окупованій частині Донбасу.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО залишаються заручниками ще 103 особи.

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