Глава МЗС Німеччини виступив за поліпшення відносин між США та Росією

Неділя, 31 грудня 2017, 10:54

Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель закликав до поліпшення відносин між США і Росією, зазначивши, що налагодження стосунків – в інтересах Європи.

Про це він заявив у інтерв'ю німецькій редакційній групі Funke, витяги з якого опубліковані у Berliner Morgenpost.

"Ми, зокрема, в Європі, повинні проявляти інтерес до поліпшення відносин між США і Росією. Врешті-решт тільки США і Росія, підтримувані Китаєм, можуть запобігти поширенню ядерної зброї", - сказав німецький міністр.

Габріель вважає, якщо відносини між Вашингтоном і Москвою будуть такими ж поганими, як і зараз, тоді інші країни цим скористаються. Саме тому, за його словами, зусилля європейців знову зблизити американців та росіян настільки великі.

Він застеріг світову спільноту від бездіяльності у контексті розвитку Північної Кореї як ядерної держави.

"Якщо Північна Корея займається ядерною зброєю, а решта світу спостерігає, це стає надзвичайно небезпечно. Тоді інші наслідуватимуть цей приклад" - сказав міністр, додавши, що військове вирішення проблеми неприйнятне, бо воно коштуватиме "неймовірну кількість життів".