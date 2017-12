Смертник підірвався на похороні екс-губернатора в Афганістані, 15 загиблих

Внаслідок вибуху смертника у східному афганському місті Джелалабаді в неділю загинули щонайменше 15 людей.

Ще 13 отримали поранення, повідомив речник губернатора провінції Нангархар, де стався теракт, інформує Reuters.

За його словами, нападник підірвався під час похорону колишнього районного губернатора на міському цвинтарі.

#JALALABAD - At least 15 people were killed and 14 others wounded in a bomb blast at a funeral ceremony in Jalalabad city of Nangarhar, officials confirmed. #Afghanistan pic.twitter.com/Jvmi7uors4