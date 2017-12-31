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Смертник підірвався на похороні екс-губернатора в Афганістані, 15 загиблих

Неділя, 31 грудня 2017, 13:49
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Внаслідок вибуху смертника у східному афганському місті Джелалабаді в неділю загинули щонайменше 15 людей.

Ще 13 отримали поранення, повідомив речник губернатора провінції Нангархар, де стався теракт, інформує Reuters.

Фото: pajhwok.com

За його словами, нападник підірвався під час похорону колишнього районного губернатора на міському цвинтарі.

Поки що жодне злочинне угруповання не взяло відповідальність за напад, який стався через кілька днів після того, як щонайменше 41 особа була вбита і понад 80 поранені в результаті теракту в шиїтському культурному центрі в Кабулі в четвер.

Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло відповідальність за цей напад, один із найгірших в афганській столиці протягом останніх місяців.  

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