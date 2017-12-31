Смертник підірвався на похороні екс-губернатора в Афганістані, 15 загиблих

Неділя, 31 грудня 2017, 13:49

Внаслідок вибуху смертника у східному афганському місті Джелалабаді в неділю загинули щонайменше 15 людей.

Ще 13 отримали поранення, повідомив речник губернатора провінції Нангархар, де стався теракт, інформує Reuters.

Фото: pajhwok.com

За його словами, нападник підірвався під час похорону колишнього районного губернатора на міському цвинтарі.

#JALALABAD - At least 15 people were killed and 14 others wounded in a bomb blast at a funeral ceremony in Jalalabad city of Nangarhar, officials confirmed. #Afghanistan pic.twitter.com/Jvmi7uors4 — TOLOnews (@TOLOnews) 31 грудня 2017 р.

Поки що жодне злочинне угруповання не взяло відповідальність за напад, який стався через кілька днів після того, як щонайменше 41 особа була вбита і понад 80 поранені в результаті теракту в шиїтському культурному центрі в Кабулі в четвер.

Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло відповідальність за цей напад, один із найгірших в афганській столиці протягом останніх місяців.