Смертник подорвался на похоронах экс-губернатора в Афганистане, 15 погибших

Воскресенье, 31 декабря 2017, 13:49

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В результате взрыва смертника в восточном афганском городе Джелалабад в воскресенье погибли по меньшей мере 15 человек.

Еще 13 получили ранения, сообщил представитель губернатора провинции Нангархар, где произошел теракт, передает Reuters.

Фото: pajhwok.com

По его словам, нападающий подорвался на похоронах бывшего районного губернатора на городском кладбище.

#JALALABAD - At least 15 people were killed and 14 others wounded in a bomb blast at a funeral ceremony in Jalalabad city of Nangarhar, officials confirmed. #Afghanistan pic.twitter.com/Jvmi7uors4 — TOLOnews (@TOLOnews) 31 грудня 2017 р.

Пока ни одна преступная группировка не взяла ответственность за нападение, которое произошло через несколько дней после того, как по меньшей мере 41 человек был убит и более 80 ранены в результате теракта в шиитском культурном центре в Кабуле в четверг.

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за это нападение, одно из худших в афганской столице в течение последних месяцев.