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Смертник подорвался на похоронах экс-губернатора в Афганистане, 15 погибших

Воскресенье, 31 декабря 2017, 13:49
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В результате взрыва смертника в восточном афганском городе Джелалабад в воскресенье погибли по меньшей мере 15 человек.

Еще 13 получили ранения, сообщил представитель губернатора провинции Нангархар, где произошел теракт, передает Reuters.

Фото: pajhwok.com

По его словам, нападающий подорвался на похоронах бывшего районного губернатора на городском кладбище.

Пока ни одна преступная группировка не взяла ответственность за нападение, которое произошло через несколько дней после того, как по меньшей мере 41 человек был убит и более 80 ранены в результате теракта в шиитском культурном центре в Кабуле в четверг.

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за это нападение, одно из худших в афганской столице в течение последних месяцев.

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