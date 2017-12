Смертник подорвался на похоронах экс-губернатора в Афганистане, 15 погибших

В результате взрыва смертника в восточном афганском городе Джелалабад в воскресенье погибли по меньшей мере 15 человек.

Еще 13 получили ранения, сообщил представитель губернатора провинции Нангархар, где произошел теракт, передает Reuters.

По его словам, нападающий подорвался на похоронах бывшего районного губернатора на городском кладбище.

#JALALABAD - At least 15 people were killed and 14 others wounded in a bomb blast at a funeral ceremony in Jalalabad city of Nangarhar, officials confirmed. #Afghanistan pic.twitter.com/Jvmi7uors4