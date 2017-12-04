Є один шлях запобігти новому вторгненню РФ до України – генерал США

Понеділок, 04 грудня 2017, 09:37

Командувач сил США в Європі Бен Ходжес вважає, що єдиний шлях, щоб запобігти новому вторгненню РФ до України - це продемонструвати свою готовність до такого сценарію, щоб усі були свідомі того, що Україна здатна до спротиву.

Про це Ходжес заявив в інтерв'ю "Європейській правді" під час Львівського безпекового форуму.

"Не думаю, що можна говорити про високу імовірність такого сценарію", - заявив він, відповідаючи на запитання, чи залишається донині небезпека повномасштабного вторгнення РФ до України.

"А шлях, який робить це менш реальним, однозначний: ви маєте демонструвати свою готовність до такого сценарію. Всі мають бути свідомі того, що Україна здатна до спротиву, що у вас є також розвідувальна спроможність.

Власне, в цьому i полягає стратегія стримування, яку сповідує НАТО: мати спроможність і демонструвати її. У мене є впевненість, що українське керівництво і безпекові структури розуміють цей підхід", - сказав він.

"Хоча, звісно, я хочу підкреслити, що Росія також має нести відповідальність за "зниження температури", - додав командувач сил США в Європі.

Детальніше читайте в інтерв'ю на сайті "Європейської правди": "Командувач сил США в Європі: На Донбасі дипломати без військових – як оркестр без інструментів".