Верховний суд Іспанії звільнив під заставу шістьох екс-міністрів Каталонії

Понеділок, 04 грудня 2017, 11:33

Верховний суд Іспанії прийняв рішення звільнити під заставу шістьох з восьми колишніх членів уряду Каталонії.

Про це повідомляє El Pais.

Суд вирішив лишити під вартою екс-віце-президента женералітату (уряду) Каталонії Уріола Жункераса, який очолює виборчий список партії ERC, екс-главу МВС Хоакіма Форна та двох громадських діячів.

Суддя Пабло Льярена пояснив відмову випускати їх з підварти ризиком повторення ними злочинів, у яких їх звинувачують.

Шістьох інших екс-міністрів суд вирішив звільнити під заставу у 100 тисяч євро.

Їх зобов'язали щотижня з'являтися до Верховного суду засвідчити свою присутність і заборонили виїжджати з країни.

Нагадаємо, 28 листопада заарештований екс-віце-президент женералітату Каталонії Уріол Жункерас та екс-міністри від партії "Республіканська лівиця Каталонії" направили до Верховного суду лист, у якому погодилися з владою Мадрида над регіоном та попросили звільнення з-під варти.

Каталонських політиків звинувачують у заколоті, непокорі уряду, розкраданні державних коштів.