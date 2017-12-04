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Верховний суд Іспанії звільнив під заставу шістьох екс-міністрів Каталонії

Понеділок, 04 грудня 2017, 11:33
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Верховний суд Іспанії прийняв рішення звільнити під заставу шістьох з восьми колишніх членів уряду Каталонії.

Про це повідомляє El Pais.

Суд вирішив лишити під вартою екс-віце-президента  женералітату (уряду)  Каталонії Уріола Жункераса, який очолює виборчий список партії ERC, екс-главу МВС Хоакіма Форна та двох громадських діячів.

Суддя Пабло Льярена пояснив відмову випускати їх з підварти ризиком повторення ними злочинів, у яких їх звинувачують.

Шістьох інших екс-міністрів суд вирішив звільнити під заставу у 100 тисяч євро.

Їх зобов'язали щотижня з'являтися до Верховного суду засвідчити свою присутність і заборонили виїжджати з країни.

Нагадаємо, 28 листопада заарештований екс-віце-президент женералітату Каталонії Уріол Жункерас та екс-міністри від партії "Республіканська лівиця Каталонії" направили до Верховного суду лист, у якому погодилися з владою Мадрида над регіоном та попросили звільнення з-під варти.

Каталонських політиків звинувачують у заколоті, непокорі уряду, розкраданні державних коштів.

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