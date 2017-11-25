Лідер Каталонії оголосив з готелю у Бельгії про початок своєї виборчої кампанії

Субота, 25 листопада 2017, 17:57

Відсторонений Мадридом глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон розпочав у Бельгії свою виборчу кампанію, закликавши каталонців висловити своє прагнення до незалежності.

Про це повідомляє AFP.

"Ми, каталонці, продемонстрували світові, що ми маємо здатність та волю стати незалежною державою. Тому 21 числа (грудня - Ред.) ми повинні її (волю) ратифікувати", - сказав він.

За інформацією Le Soir, про початок своєї незвичної кампанії Пучдемон заявив у готелі в містечку Оусткамп, на околиці міста Брюгге.

Під час свого виступу Пучдемон також розкритикував сепаратистські партії за відсутність єдності перед виборами.

Пучдемон, який очікує на можливу екстрадицію до Іспанії, де його розшукують за звинуваченням у заколоті, непокорі та зловживанні державними коштами, висувається від новоствореної платформи "Junts per Catalunya" ("Все для Каталонії").

До платформи "Junts per Catalunya" входять люди з його консервативної, сепаратистської партії PDeCAT (Каталонська Демократична партія), а також представники громадянського суспільства.

Як відомо, 21 грудня у Каталонії відбудуться позачергові вибори до місцевого парламенту.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Пучдемон відмовився отримувати пенсію як екс-лідер регіону, тому що як і раніше вважає себе главою Женералітета.

Нагадаємо, суд Бельгії відклав до 4 грудня рішення щодо екстрадиції каталонського лідера Карлеса Пучдемона та його чотирьох колишніх міністрів.