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Президентом Єврогрупи обрали міністра фінансів Португалії

Понеділок, 04 грудня 2017, 18:04
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Міністр фінансів Португалії Маріу Сентену обраний новим президентом Єврогрупи - неформального органу міністрів фінансів єврозони.

Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС у Twitter.

Сентену, який мав на виборах трьох конкурентів, почне роботу на новій посаді 13 січня 2018 року. Він замінить голландця Єруна Дейсселблума, який працює з січня 2013 року.

Дейсселблум залишив посаду міністра фінансів Нідерландів, тому більше не може бути головою Єврогрупи. Він був обраний до голландського парламенту у березні, але у жовтні заявив, що вирішив залишити політику.

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