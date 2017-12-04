Президентом Єврогрупи обрали міністра фінансів Португалії

Понеділок, 04 грудня 2017, 18:04

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Міністр фінансів Португалії Маріу Сентену обраний новим президентом Єврогрупи - неформального органу міністрів фінансів єврозони.

Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС у Twitter.

Сентену, який мав на виборах трьох конкурентів, почне роботу на новій посаді 13 січня 2018 року. Він замінить голландця Єруна Дейсселблума, який працює з січня 2013 року.

#Eurogroup just elected Mário Centeno, Minister of Finance of Portugal, as its new President. He will take office on 13 January 2018. pic.twitter.com/pCGrhYHLF0 — EU Council Press (@EUCouncilPress) 4 грудня 2017 р.

Дейсселблум залишив посаду міністра фінансів Нідерландів, тому більше не може бути головою Єврогрупи. Він був обраний до голландського парламенту у березні, але у жовтні заявив, що вирішив залишити політику.