"Укрзалізниця" може знизити вартість квитка на поїзд Одеса – Перемишль

Вівторок, 05 грудня 2017, 17:32

"Укрзалізниця" розглядає можливість зниження вартості квитка на поїзд у напрямку Одеса-Перемишль до 1066 грн замість нинішніх 1300 грн.

Про це повідомив в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов на прес-конференції, передає УНІАН.

"На сьогодні ми розглядаємо можливість зниження вартості квитка в напрямку Одеса-Перемишль до 1066 грн замість 1300 грн. Тобто до рівня вартості автобусних перевезень", - сказав він.

За словами Кравцова, нижче цієї ціни "Укрзалізниця" не знижуватиме, оскільки подорож залізницею на тривалу відстань комфортніша, ніж автобусом.

Нагадаємо, 2 грудня "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на міжнародні поїзди, що курсують до країн Європейського Союзу.

З 10 грудня "Укрзалізниця" запустить новий поїзд до Польщі сполученням Одеса – Перемишль.