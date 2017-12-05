Знайти
АКТУАЛЬНО

Євросоюз офіційно звинуватив Генпрокуратуру в підриві роботи НАБУ

У Швеції 6600 дітей-мігрантів виявилися дорослими

Шлях до "потепління" відносин Заходу і РФ пролягає через Київ – екс-генсек НАТО

На мітингу Саакашвілі виступила євродепутат, яка голосувала проти асоціації Україна-ЄС

ЄС затвердив чорний список "податкових гаваней" з 17 країн

У посольстві США застерегли від насильства через затримання Саакашвілі

Клімкін: для угорської меншини зроблено недостатньо, зараз шанс надолужити






Президент Чехії прийняв відставку уряду

Вівторок, 05 грудня 2017, 20:40
Версія для друку Коментарі

Президент Чехії Мілош Земана прийняв у вівторок відставку уряду на чолі з прем'єр-міністром Богуславом Соботкою.

Про це повідомив речник чеського президента Іржі Овчачек, інформує видання Novinky.

Останнє засідання чинного уряду відбудеться 6 грудня. А ввечері цього ж дня Мілош Земан призначить прем'єр-міністром лідера політичного руху Андрея Бабіша.

13 грудня відбудеться церемонія призначення уряду Андрея Бабіша, до якого увійдуть  14 міністрів.

Очікується, що міністром закордонних справ стане чинний глава міноборони Мартін Стропніцкий. Посаду міністра оборони обійме чинна очільниця міністрества регіонального розвитку Карла Шлехтова.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
22:08
Євросоюз офіційно звинуватив Генпрокуратуру в підриві роботи НАБУ
20:40
Президент Чехії прийняв відставку уряду
20:19
Трамп підтвердив намір перенести посольство США в Єрусалим
19:43
Рада Європи почала судовий процес проти Азербайджану через невиконання рішення ЄСПЛ
19:22
Brexit: ЄС встановив останній дедлайн для Британії – ЗМІ
18:51
У Швеції 6600 дітей-мігрантів виявилися дорослими
18:35
Шлях до "потепління" відносин Заходу і РФ пролягає через Київ – екс-генсек НАТО
18:32
Макрон висловив стурбованість Трампу щодо переведення посольства США в Єрусалим
18:13
Теракту в Манчестері можна було уникнути - доповідь
17:49
НАТО не збирається залишати Косово – Столтенберг
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Андрій Чубик, для Європейської правди

Енергетика "Східного партнерства": на яку допомогу ЄС варто розраховувати Києву

Під час саміту ЄС запропонував країнам-учасницям "Східного партнерства" долучитися до створення енергетичного союзу. Проти реформи – російський агресор, а також значна частина власників енергетичних активів в Україні, які мають вагомий вплив на владу.

Сергій Герасимчук, для Європейської правди

Україна – Молдова: нетривалий шанс на співпрацю

Між Україною та Молдовою зберігається чимало невирішених проблем. Найчастіше в той час як український уряд відкритий до нових можливостей, політичні обставини у Молдові не сприяють бажанням Києва, і навпаки. Зараз – чи не оптимальний час вирішити хоча б частину цих питань.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  