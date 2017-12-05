Президент Чехії прийняв відставку уряду

Під час саміту ЄС запропонував країнам-учасницям "Східного партнерства" долучитися до створення енергетичного союзу. Проти реформи – російський агресор, а також значна частина власників енергетичних активів в Україні, які мають вагомий вплив на владу.

Сергій Герасимчук, для Європейської правди

Між Україною та Молдовою зберігається чимало невирішених проблем. Найчастіше в той час як український уряд відкритий до нових можливостей, політичні обставини у Молдові не сприяють бажанням Києва, і навпаки. Зараз – чи не оптимальний час вирішити хоча б частину цих питань.