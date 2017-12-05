Президент Чехии принял отставку правительства

Во время саммита ЕС предложил странам-участницам "Восточного партнерства" приобщиться к созданию энергетического союза. Против реформы – российский агрессор, а также значительная часть владельцев энергетических активов в Украине, которые оказывают серьезное влияние на власть (укр.)

Сергей Герасимчук, для Европейской правды

Между Украиной и Молдовой сохраняется немало нерешенных проблем. Чаще всего в то время как украинское правительство открыто к новым возможностям, политические обстоятельства в Молдове не способствуют желаниям Киева, и наоборот. Сейчас – едва ли не оптимальное время решить хотя бы часть этих вопросов (укр.)