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У Німеччині постраждали близько 50 осіб через зіткнення поїздів

Середа, 06 грудня 2017, 07:55
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Близько 50 людей постраждали внаслідок зіткнення пасажирського і товарного поїздів поблизу станції населеного пункту Мербуш в землі Північний Рейн - Вестфалія.

Про це повідомляє Bild.

Зіткнення поїздів сталося 5 грудня приблизно о 19.30 за місцевим часом.

За даними місцевої пожежної служби, всього у пасажирському поїзді перебувало 155 осіб. 41 осіб отримали легкі травми, ще 6 осіб отримали серйозні пошкодження.

"Водій помітив перешкоду на відкритій колії та негайно розпочав швидке гальмування. Потім він вийшов з кабіни та інформував пасажирів", - розповів речник німецького залізничного оператора "National Express"

Повідомляється, що незадовго до аварії водій вийшов з водійської кабіни та закликав пасажирів якнайшвидше залишити передню частину поїзда. Вже через кілька секунд стався удар.

 
 
 Фото із сайту Bild

Зазначається, що задні вагони вантажного поїзда, у який в'їхав пасажирський поїзд, були порожніми.

Якщо б вони були повністю завантажені, зіткнення було б набагато сильнішим.

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