В Германии пострадали около 50 человек из-за столкновения поездов

Среда, 06 декабря 2017, 07:55

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Около 50 человек пострадали в результате столкновения пассажирского и товарного поездов возле станции населенного пункта Мербуш в земле Северный Рейн - Вестфалия.

Об этом сообщает Bild.

Столкновение поездов произошло 5 декабря около 19.30 по местному времени.

По данным местной пожарной службы, всего в пассажирском поезде находилось 155 человек. 41 человек получил легкие травмы, еще 6 человек получили серьезные повреждения.

"Водитель заметил препятствие на открытом пути и немедленно начал быстрое торможение. Затем он вышел из кабины и поинформировал пассажиров", - рассказал представитель немецкого железнодорожного оператора "National Express"

Сообщается, что незадолго до аварии водитель вышел из водительской кабины и призвал пассажиров как можно скорее покинуть переднюю часть поезда. Уже через несколько секунд произошел удар.

Фото с сайта Bild

Отмечается, что задние вагоны грузового поезда, в который въехал пассажирский поезд, были пустыми.

Если бы они были полностью загружены, столкновение было бы гораздо сильнее.