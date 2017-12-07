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Клімкін: Росія веде справжню війну проти України, Європи і її цінностей

Четвер, 07 грудня 2017, 13:01
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Неправильно говорити про повернення до холодної війни, оскільки Росія вже веде справжню війну проти України, Європи і її цінностей.

Про це заявив глава МЗС України Павло Клімкін в рамках 24-го засідання Ради міністрів ОБСЄ у Відні.

"Хтось говорить про повернення холодної війни. Це насправді неправильно. Росія веде справжню війну проти нас, Європи і її цінностей", - заявив міністр.

"Ця війна ведеться військами без розпізнавальних знаків, але з допомогою танків та зброї на українській території", - додав він.

Крім того, за словами Клімкіна, війна ведеться гібридними засобами – з використанням дезінформації з метою дестабілізувати західні демократії.

"Треба негайно боротися з цими викликами", - наголосив глава МЗС.

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