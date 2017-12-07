Климкин: Россия ведет настоящую войну против Украины, Европы и ее ценностей

Четверг, 07 декабря 2017, 13:01

Неправильно говорить о возвращении к холодной войне, поскольку Россия уже ведет настоящую войну против Украины, Европы и ее ценностей.

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин в рамках 24-го заседания Совета министров ОБСЕ в Вене.

"Кто-то говорит о возвращении холодной войны. Это на самом деле неправильно. Россия ведет настоящую войну против нас, Европы и ее ценностей", - заявил министр.

"Эта война ведется войсками без опознавательных знаков, но с помощью танков и оружия на украинской территории", - добавил он.

Кроме того, по словам Климкина, война ведется гибридными средствами - с использованием дезинформации с целью дестабилизировать западные демократии.

"Надо немедленно бороться с этими вызовами", - отметил глава МИД.