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Норвегія виділила 950 тис. євро на реалізацію проектів Ради Європи для України

Четвер, 07 грудня 2017, 17:03
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Норвегія виділила 950 тисяч євро (10 млн крон) на реалізацію проектів Ради Європи для України.

Про це заявив посол Норвегії в Україні та Білорусі Уле Тер’є Хорпестад, передає "Інтерфакс-Україна".

"Норвегія виділяє додатково 950 тис. євро у 2017 році для забезпечення переходу між нинішнім і наступним планами дій", - сказав він під час прес-конференції в Києві в четвер.

Посол зазначив, що ці кошти дадуть змогу продовжити реалізацію заходів Ради Європи після завершення плану дій для України на 2015-2017 роки і згідно з новим планом дій на 2018-2021 року, проект якого вже розроблено.

Голова Офісу Ради Європи в Україні Мортен Енберг зазначив, що в рамках минулого плану здійснювалася підтримка конституційної реформи, функціонування демократичних інституцій, судової реформи, реформ поліції та пенітенціарної системи, а також гендерної рівності.

За його словами, планована вартість реалізації цього плану дій становитиме близько 28 млн євро на чотири роки.

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