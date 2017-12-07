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Норвегия выделила 950 тыс. евро на реализацию проектов Совета Европы для Украины

Четверг, 07 декабря 2017, 17:03
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Норвегия выделила 950 тыс. евро (10 млн норвежских крон) на реализацию проектов Совета Европы для Украины.

Об этом заявил посол Норвегии в Украине и Беларуси Уле Терье Хорпестад, передает "Интерфакс-Украина".

"Норвегия выделяет дополнительно 950 тыс. евро в 2017 году для обеспечения перехода между нынешним и следующим планами действий", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Посол отметил, что эти средства позволят продолжить реализацию мероприятий Совета Европы после завершения плана действий для Украины на 2015-2017 годы и согласно новому плану действий на 2018-2021 года, проект которого уже разработан.

Председатель Офиса Совета Европы в Украине Мортен Энберг отметил, что в рамках прошедшего плана осуществлялась поддержка конституционной реформы, функционирования демократических институтов, судебной реформы, реформ полиции и пенитенциарной системы, а также гендерного равенства.

По его словам, планируемая стоимость реализации этого плана действий составит около 28 млн евро на четыре года.

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