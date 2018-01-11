У Польщі пасажирський літак здійснив аварійну посадку без переднього шасі

Четвер, 11 січня 2018, 08:06

Фото

У варшавському аеропорту імені Фредеріка Шопена ввечері в середу, 10 січня, приземлився пасажирський літак без переднього шасі.

Про це повідомляє Pap.pl.

Літак Bombardier Dash Q400 авіакомпанії LOT, що виконував внутрішній рейс із Кракова до Варшави, приземлився без переднього шасі.

На борту літака перебували 59 пасажирів та четверо членів екіпажу.

Фото із соцмереж (Editor on eTN)

Фото з сайту PAP

"Сьогодні о 19.20 (за місцевим часом - Ред.) у Варшавському аеропорту імені Фредеріка Шопена, наш літак Bombardier Dash Q400 здійснив аварійну посадку", - повідомив директор авіакомпанії Адріан Кубіцкі.

За його словами, пілот попередив про проблеми з колесом ще на підльоті до аеропорту.

Повідомляється, що ніхто з пасажирів та членів екіпажу не постраждав.

У зв'язку з аварійним приземленням, варшавський аеропорт імені Шопена був закритий на 4 години.