В Польше пассажирский самолет совершил аварийную посадку без переднего шасси

Четверг, 11 января 2018, 08:06

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В варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена вечером в среду, 10 января, приземлился пассажирский самолет без переднего шасси.

Об этом сообщает Pap.pl.

Самолет Bombardier Dash Q400 авиакомпании LOT, выполнявший внутренний рейс из Кракова в Варшаву, приземлился без переднего шасси.

На борту самолета находились 59 пассажиров и четверо членов экипажа.

Фото из соцсетей (Editor on eTN)

Фото с сайта PAP

"Сегодня в 19.20 (по местному времени - Ред.) в Варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена, наш самолет Bombardier Dash Q400 совершил аварийную посадку", - сообщил директор авиакомпании Адриан Кубицки.

По его словам, пилот предупредил о проблемах с колесом еще на подлете к аэропорту.

Сообщается, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

В связи с аварийным приземлением, варшавский аэропорт имени Шопена был закрыт на 4 часа.