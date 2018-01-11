В Польше пассажирский самолет совершил аварийную посадку без переднего шасси

В варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена вечером в среду, 10 января, приземлился пассажирский самолет без переднего шасси.
Об этом сообщает Pap.pl.
Самолет Bombardier Dash Q400 авиакомпании LOT, выполнявший внутренний рейс из Кракова в Варшаву, приземлился без переднего шасси.
На борту самолета находились 59 пассажиров и четверо членов экипажа.
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|Фото с сайта PAP
"Сегодня в 19.20 (по местному времени - Ред.) в Варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена, наш самолет Bombardier Dash Q400 совершил аварийную посадку", - сообщил директор авиакомпании Адриан Кубицки.
По его словам, пилот предупредил о проблемах с колесом еще на подлете к аэропорту.
Сообщается, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
В связи с аварийным приземлением, варшавский аэропорт имени Шопена был закрыт на 4 часа.