Глава МЗС Румунії не бачить проблеми у видачі українцям румунських паспортів

Четвер, 11 січня 2018, 17:30

Міністр закордонних справ Румунії Теодор Мелешкану не бачить проблеми у тому, що його країна видає паспорти громадянам України попри існуючу заборону на це в українському громадянстві.

Про це він заявив у Чернівцях на спільній з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє "Укрінформ".

"Що стосується подвійного громадянства, не існує жодних норм міжнародного права або певних практик, які не дозволяли б чи забороняли подвійне громадянство. Це право кожної держави - надавати просте єдине чи подвійне громадянство", - сказав Мелешкану.

Він також відмовився назвати кількість уже виданих громадянам України румунських паспортів, пославшись на норму румунського законодавства, яке забезпечує міжнародне право на захист особистих даних.

Насамкінець Мелешкану зауважив, що не розуміє "інтересу до цього питання на сьогоднішній зустрічі".

Натомість, як повідомлялося, глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що шляхом видачі паспортів не досягнути євроінтеграції румунської громади.