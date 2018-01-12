Поліція Парижа знайшла коштовності на мільйони євро, викрадені з готелю Ritz

П'ятниця, 12 січня 2018, 08:31

Французька поліція знайшла всі коштовності, вартістю понад чотири мільйонів євро, які були викрадені з готелю Ritz в Парижі.

Про це повідомляє телеканал BFMTV.

За даними джерел видання, ювелірні вироби, викрадені з готелю у Парижі, були знайдені в сумці одного з затриманих.

Як відомо, троє крадіїв були затримані одразу після пограбування, ще двоє перебувають у бігах.

Нагадаємо, озброєні грабіжники викрали ювелірних виробів на мільйони євро з магазину в знаменитому готелі Ritz у Парижі.

П'ять чоловіків, озброєних сокирами, увійшли у вестибюль готелю, розбили кілька вітрин у торговельній галереї готелю, забравши ювелірні вироби, дорогоцінне каміння та коштовні годинники.