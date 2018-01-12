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Полиция Парижа нашла драгоценности на миллионы евро, похищенные из отеля Ritz

Пятница, 12 января 2018, 08:31
Версия для печати Комментарии

Французская полиция нашла все драгоценности, стоимостью более четырех миллионов евро, которые были похищены из отеля Ritz в Париже.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По данным источников издания, ювелирные изделия, похищенные из отеля в Париже, были найдены в сумке одного из задержанных.

Как известно, трое воров были задержаны сразу после ограбления, еще двое находятся в бегах.

Напомним, вооруженные грабители похитили ювелирных изделий на миллионы евро из магазина в знаменитом отеле Ritz в Париже.

Пять мужчин, вооруженных топорами, вошли в вестибюль отеля, разбили несколько витрин в торговой галерее отеля, забрав ювелирные изделия, драгоценные камни и дорогие часы.

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