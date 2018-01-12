Трамп пообіцяв продати Норвегії літаки, які існують лише в комп'ютерній грі

П'ятниця, 12 січня 2018, 11:21

Президент США Дональд Трамп повідомив про продаж Норвегії винищувачів F-52, які існують тільки в комп'ютерній грі "Call of Duty: Advanced Warfare".

Трамп обмовився під час виступу на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Норвегії Ерною Солберг у Білому домі, повідомляє The Washington Post.

"У листопаді ми почали поставляти перші винищувачі F-52 та F-35. Загалом ми поставимо 52 літаки, і декілька з них вже доставили навіть достроково", - сказав Трамп.

Винищувачі F-35 у супроводі літака F-16 ВПС Норвегії

Президент читав заяву з листа і, схоже, об'єднав цифру 52 - кількість літаків - з буквою F, яка в американській класифікації позначає винищувачі (fighter), такі як F-35 Lightning II.

Американська компанія Lockheed Martin, що є виробником F-35 Lightning II, заявила, що Норвегія до вже оплатила постачання 40 винищувачів F-35 і отримала 10 літаків даної моделі.

На сайті компанії нічого не повідомляється про програму розробки літаків F-52. Даний винищувач існує у популярній грі Call of Duty.

Нагадаємо, у листопаді 2017 року Норвегія отримала перші новітні американські винищувачі F-35, які прибули на військову авіабазу Орланд.