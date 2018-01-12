Знайти
АКТУАЛЬНО

Угорщина розлючена заявою румунського прем’єра про "повішання нацменшин"

Україна за 10 днів використала річну квоту на експорт меду в ЄС

Трамп пообіцяв продати Норвегії літаки, які існують лише в комп'ютерній грі

У Німеччині учасники переговорів досягли прориву для формування коаліції

Блок Меркель та СДПН домовилися обмежити прийом біженців

У Німеччині затримали колону гаубиць США за порушення правил перевезення

У Чехії стартують вибори президента






Трамп пообіцяв продати Норвегії літаки, які існують лише в комп'ютерній грі

П'ятниця, 12 січня 2018, 11:21
Версія для друку Коментарі

Президент США Дональд Трамп повідомив про продаж Норвегії винищувачів F-52, які існують тільки в комп'ютерній грі "Call of Duty: Advanced Warfare".

Трамп обмовився під час виступу на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Норвегії Ерною Солберг у Білому домі, повідомляє The Washington Post.

"У листопаді ми почали поставляти перші винищувачі F-52 та F-35. Загалом ми поставимо 52 літаки, і декілька з них вже доставили навіть достроково", - сказав Трамп.

Винищувачі F-35 у супроводі літака F-16 ВПС Норвегії  

Президент читав заяву з листа і, схоже, об'єднав цифру 52 - кількість літаків - з буквою F, яка в американській класифікації позначає винищувачі (fighter), такі як F-35 Lightning II.

Американська компанія Lockheed Martin, що є виробником F-35 Lightning II, заявила, що Норвегія до вже оплатила постачання 40 винищувачів F-35 і отримала 10 літаків даної моделі.

На сайті компанії нічого не повідомляється про програму розробки літаків F-52. Даний винищувач існує у популярній грі Call of Duty. 

Нагадаємо, у листопаді 2017 року Норвегія отримала перші новітні американські винищувачі F-35, які прибули на військову авіабазу Орланд.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
14:48
Пучдемон повідомив про запуск сайту "законного" уряду Каталонської республіки
14:19
Угорщина розлючена заявою румунського прем’єра про "повішання нацменшин"
13:58
В ООН назвали Трампа расистом за порівняння країн Африки зі "смердючими дірами"
13:43
Прем'єр Болгарії - Туску: не треба втручатися в польську політику
13:30
РФ звинуватила Британію в антиросійській медіакампанії перед ЧС з футболу
13:27
Парламент Болгарії подолав вето президента на антикорупційний закон
13:14
У Європарламенті відбудуться дебати про вплив російської пропаганди в ЄС
13:01
Російські ЗМІ публікують нову версію санкційного списку США
12:51
Україна та Румунія напрацюють спільний документ щодо освітнього закону
12:37
В Кремлі пообіцяли адекватну відповідь на нові санкції США
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Юрій Панченко, Європейська правда, Прага

Крим, алкоголь та гра з фікусом: як проросійський Земан йде до перемоги на виборах у Чехії

Земану 73 роки, і він у дуже поганій формі, та це не заважає йому бути лідером перегонів. Пропрезидентські ЗМІ зараз активно «працюють над іміджем» ключових конкурентів Земана. Їхніми стараннями до Драгоша приліпилося прізвисько Фікус – натяк на нехаризматичність вченого.

Іванна Костіна, Сергій Сидоренко, Європейська правда

Перезавантаження Польщі: що дасть Україні зміна ключових польських міністрів

На сторінках радикальних польських націоналістів нового голову МЗС часом характеризують як "полонофоба", а українофобські сайти вже прогнозують потепління у відносинах з Києвом... У питаннях Криму та Донбасу варто чекати на збереження політики Польщі...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  